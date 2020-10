Engle choisit Targetspot pour monétiser ses podcasts

"The Undersiders, Gurus ou En mode avion sont autant d’exemples de contenus qui cassent les codes et révèlent toute la force et l’attraction que peuvent susciter un podcast fabriqué par une équipe ultra-créative" a expliqué Chérifa Afiri, Country Director Targetspot France.

Pour monétiser ces productions à fort potentiel d’audience, Engle a choisi Targetspot, un leader mondial de la vente audio. "Targetspot possède en effet la meilleure expertise pour cibler les campagnes audio avec la plus grande précision. Toucher la bonne personne au bon moment pour garantir à l’annonceur une campagne efficace, c’est ce qu’obtient Targetspot grâce à un savoir-faire unique, fruit de la grande expérience de ce pionnier de l’audio digital" indique un communiqué.