Enfin une radio consacrée au théâtre

"Tant d'années passées sur scène ont fait qu'il devenait urgent de garder des traces de l'éphémère et de parler du théâtre en dehors des sentiers battus et des radios qui invitent les mêmes personnes issues du sérail tout le temps. Il y a une consanguinité artistique indécente sur les radios traditionnelles. Comment se compose la grille de programmes ? Il y a beaucoup de musique, des interviews, des extraits mais bientôt nous aurons des représentations en direct et différé de pièces. À découvrir ICI