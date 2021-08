En Suisse, la radio 23.6 s'étend en DAB+

Dès ce 1er septembre, elle sera aussi accessible dans l’Arc Lémanique. Autre possibilité de l’écouter sur Swisscom TV, via ses applications Android et IOS ou encore sur le site 236radio.ch . 23.6 se positionne comme une radio jeunes adultes qui donne la priorité à la musique. De nombreuses actions sont prévues ces prochains mois afin de donner un maximum de visibilité en Suisse Romande à cette nouvelle radio et attirer un maximum d’auditeurs.Cette aventure a été rendue possible par un important changement dans le paysage radiophonique Suisse avec la disparition programmée de la FM en 2023-2024 au profit du DAB+.