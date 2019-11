En Europe, le déploiement du DAB+ se poursuit

La diffusion en DAB+ prend racine dans de nouveaux pays, parmi lesquels les pays du Maghreb et la Tunisie en particulier. Un marketing de plus en plus créatif permet d’expliquer à l’auditeur tous les avantages du DAB+ aussi bien dans les pays en phase de déploiement (la Belgique par exemple, avec des campagnes très dynamiques qui accompagnent le lancement) que dans des pays plus matures (Pays-Bas, Italie, Australie). Plusieurs diffuseurs ont pu également expliquer les bénéfices tangibles qu’ils retirent de la diffusion en DAB+, chaque pays y trouvant un ou des intérêts parfois différents (stratégie de marque, revenus publicitaires), la progression de l’audience étant une constante. La diversité des retours d’expérience permet de se faire son opinion et de définir sa propre trajectoire. L’objectif des acteurs de l’industrie est de sécuriser le futur de la radio pour les auditeurs, une radio qui doit être pertinente, accessible et numérique.