Emmanuel Macron s'exprime sur Vivre FM

"Nous avions installé notre studio itinérant dans les murs de l’Elysée, pour recevoir à notre micro les ministres –dont Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education- et les principaux responsables des grandes associations nationales concernées" explique fièrement Vivre FM. "Sur la photo face au Président, notre directeur, Frédéric Cloteaux et notre président du directoire (en face), Christian Berthuy, par ailleurs directeur général de la fondation OVE.

"Une belle action collective de notre équipe de salariés et bénévoles, dont plusieurs en situation de handicap" a pour sa part indiqué Jean-Michel Sauvage, vice-président du directoire et co-fondateur de Vivre FM.