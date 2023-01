Électricité : les radios associatives sont éligibles au tarif règlementé

Les consommateurs non domestiques qui emploient moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros pour leur(s) site(s) de consommation situé(s) situés en France métropolitaine continentale et alimenté(s) en basse tension pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA (ou 33 kW). Ce qui correspond à un majorité de radios associatives. "Les retours de certains de nos membres témoignent de difficultés pour pouvoir accéder aux tarifs règlementés : en effet, les agents commerciaux d'EDF ne sont pas habilités à communiquer sur les tarifs règlementés d'eux-mêmes : il vous faut explicitement demander de souscrire à un tarif règlementé ou Tarif Bleu pour que votre interlocuteur puisse répondre" indique la CNRA.