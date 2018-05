Édouard Baer quitte Nova à la fin de la saison

Depuis le 8 mai, et tous les soirs à 19h, durant le Festival de Cannes, Éric Morillot, épaulé par Jérémy Kiffel a résumé 24 heures du festival en moins de 5 minutes sur Sud Radio en partenariat avec la mairie de Cannes. Et ce vendredi soir, Éric Morillot recevait Édouard Baer, maître de cérémonie de ce 71e Festival de Cannes.

À cette occasion, il a évidement été question de la cérémonie de clôture mais aussi de la matinale de Radio Nova. "J'arrête à la fin de l'année mon émission sur Nova parce que je voudrais refaire du théâtre". Édouard Baer est actuellement sur Radio Nova tous les matins à 07h dans la matinale intitulée "Plus près de toi".