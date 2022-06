Éditions Radio France : la collection "Un été avec..." a 10 ans

Créée en 2013, cette collection née d’une série d’émissions de France Inter, lancée par Philippe Val et Laurence Bloch, a pour ambition d’offrir au grand public une lecture estivale, tonique et décomplexée des grands auteurs classiques : Montaigne, Proust, Baudelaire, Hugo, Machiavel, Homère, Valéry, Pascal, Rimbaud et Colette. Aujourd’hui, cette collection est devenue le rendez-vous incontournable de l’été attendu par les auditeurs et les lecteurs.

"Un été avec Colette" d'Antoine Compagnon est à l’origine une série d’émissions diffusées pendant l’été 2021 sur France Inter. Antoine Compagnon, de l’Académie française, professeur émérite au Collège de France, est l’auteur, dans la même collection, d’ouvrages consacrés à Montaigne, Pascal, Baudelaire, Proust.