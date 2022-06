Edisound : un partenariat de distribution avec Horyzon

Ce partenariat porte sur l’intégration du player Edisound au sein des contenus pour favoriser le développement et la monétisation de l’audience audio digitale des différents médias du groupe. Le player est déployé sur Auto Moto, Auto News, ButFootballClub, FootNational, LeBlogAuto, Mensup, OnzeMondial et XVMondial. Via ce partenariat, Edisound développe significativement son réseau de partenaires médias sur la cible BtoC grâce à une audience additionnelle de 23 millions de visiteurs uniques mensuels et à une couverture de 85% de la cible masculine.

Edisound devient progressivement incontournable avec plus de 7 internautes sur 10 qui sont aujourd’hui exposés à son player via plus d’une cinquantaine de sites médias.