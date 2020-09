"Écoutez le monde changer" : Europe 1 repart en campagne avec Romance

En plaçant la signature de marque au cœur d’images récentes d’actualité, là où d’autres mots s’écrivent normalement, la campagne valorise la capacité d’Europe 1 à détecter dans le flux constant d’informations là où l’époque bascule et positionne ainsi la station comme la radio au cœur de l’actualité. Parmi les visuels on découvre les grands thèmes de cette rentrée : les prochaines élections américaines, les affichages qui dénoncent la persistance des féminicides en France, les nombreuses manifestations pour le climat organisées à travers le monde, le mouvement Black Lives Matter, le coup de frein du trafic aérien mondial suite à la pandémie de Covid-19 et la solidarité envers les soignants durant cette crise.

Cette nouvelle campagne sera déployée à compter de ce 16 septembre en affichage avec un dispositif national de grande ampleur mis en place partout en France, de Paris à Bordeaux en passant par Toulouse, Lyon et Lille ; mais également en presse et en digital, en collaboration avec l’agence KR Media.