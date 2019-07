Drôme : une future résidence de journaliste radio

À l’initiative et avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes, de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme et du département de la Drôme, dans le cadre des Conventions Territoriales d’Éducation Artistique et Culturelle en cours ou à l’étude de trois territoires drômois, l’association Ici et Ailleurs qui porte la web radio locale RadioLà , en partenariat avec 2 autres radios locales drômoises (Radio Saint-Ferréol à Crest et RadiO’live à Nyons) souhaite accueillir un journaliste en résidence à des fins de médiation et d’éducation aux médias et au numérique.