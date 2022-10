Donat Vidal Revel nommé directeur général d'Europe 1

Donat Vidal Revel débute sa carrière à LCI comme journaliste et reporter (1994-1996) avant d'intégrer Europe 1 en 1996, où il exerce jusqu'en 2007 d'abord en tant que reporter, puis comme correspondant en région, grand reporter et présentateur. En 2007 il est nommé directeur général délégué, de l'information et des programmes de LCM, La Chaîne Marseille. Il rejoint le groupe Les Echos en 2008 comme directeur de la rédaction, directeur général adjoint puis directeur de la rédaction de Radio Classique. En 2012, il est nommé directeur délégué à l'information numérique des "Echos" avant de devenir, en 2015, directeur adjoint des rédactions du quotidien "Le Parisien/Aujourd'hui en France". Il revient à Europe 1 en 2017 en tant que directeur délégué à l'information.