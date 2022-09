Discord dépasse les 500 millions de téléchargements

L'application facilite la communication vocale et audio entre amis, familles et collègues grâce à son interface fluide et ses canaux personnalisables. Cela a séduit les utilisateurs désireux de créer des communautés en ligne selon leurs centres d'intérêt, et a permis à l'application de pénétrer de nouvelles sphères de divertissement en dehors des jeux, allant du sport, de la musique, de l'artisanat aux livres, films et émissions de télévision. Les serveurs et canaux thématiques uniques de l'application permettent aux utilisateurs partageant les mêmes centres d'intérêt de se connecter et de sociabiliser en temps réel en ligne. L'interface fluide, la haute qualité audio et les canaux personnalisables en fonction des besoins des utilisateurs ont permis à l'application de continuer à être utilisée de manière soutenue après la pandémie.