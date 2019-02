Directive droit d’auteur : le Parlement devant une responsabilité historique

La Scam salue le travail mené sans relâche par les autorités françaises pour parvenir un compromis, au premier rang desquelles la Présidence de la République dont l’implication a été décisive, le ministre de la Culture et ses équipes, ainsi qu’au Parlement européen, en particulier Jean-Marie Cavada, Marc Joulaud, Virginie Rozière et Pervenche Bérès.

Pour parvenir à "transformer l’essai" et faire de cet accord une directive enfin applicable, son vote par le Parlement et le Conseil de l’UE est désormais capital. Le monde de la culture doit donc rester mobilisé.