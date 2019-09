Digigram présente sa solution unifiée pour la contribution

La solution ONE IP comprend également une gamme complète de codecs IP audio montables en rack: IQOYA SERV/LINK et IQOYA X/LINK RANGE (AES - DUAL - ST - LE). Cette gamme de codecs stéréo à haute densité montés en rack 1U est maintenant disponible pour une la contribution en plus de la distribution.

ONE IP comprend également un accessoire, le Q-Mic, permettant de réaliser des interview en haute qualité avec son mobile.

Enfin, une infrastructure intelligente vient compléter la solution de contribution unifiée. IQOYA CONNECT est à la fois une infrastructure SIP permettant des communications SVP réussies et sécurisées, et une application Web permettant aux ingénieurs radio de manager et gérer leur flotte de codecs.