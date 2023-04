Digigram étend sa gamme de cartes son ALP-X

Les 35 années d’expérience acquises dans le domaine de l’audio professionnel ont servi de socle à Digigram pour annoncer la gamme ALP-X comme héritière des légendaires cartes VX – bon nombre de VX sont encore en service aujourd’hui – mais également pour pousser le marché de la carte son un cran plus loin. L’utilisation simultanée des entrées/sorties analogiques/numériques, un mixeur intégré, la compatibilité avec les systèmes Windows et Linux, ainsi que les GPIOs sont autant d’atouts pour ces cartes, leur assurant une parfaite insertion et adéquation dans toutes les applications où l’audio est d’importance critique - lorsque la fiabilité et la performance des équipements sont vitales.

"Avec leurs versions MIC, les cartes ALP442e and ALP882e répondent non seulement parfaitement aux enjeux que rencontrent les ingénieurs du son dans les applications multicanaux, mais nous permettent de viser plus loin" indique Stéphane Bert, responsable avant-vente chez Digigram. "Les ALP442e and ALP882e constituent une solution aux problématiques que peuvent rencontrer chefs de projet et ingénieurs système, quel que soit leur marché ou leur secteur, lorsqu’ils doivent installer des systèmes audio fiables et robustes sous Windows, Linux, ou qui opèrent en basses fréquences" ajoute Stéphane Bert.

Digigram est basée dans les Alpes françaises et comprend une filiale à Singapour.