Le MAG 143 - SOUND4 virtualise sa gamme de traitements de son

"En 2020, nous avons encore repoussé les barrières de la limitation en introduisant un tout nouveau limiteur encore plus puissant pour encore moins de distorsion et surtout un niveau loudness incroyablement efficace", explique Vincent Defretin. "Côté interface de contrôle, le SOUND4 X1 .Cloud dispose d'une interface full HTML5 encore plus agréable et plus ergonomique, la force du X1 .Cloud est sa légèreté en termes de ressources pour les déploiements de grosses capacités."

Ces solutions de virtualisation ultralégères correspondent à un business model très souple à déployer pour l’utilisateur et extensible à la demande, et sans frais additionnels de support. Ces prestations ne sont pas à la vente mais sur un simple abonnement mensuel : 30 € sans engagement de durée, et 27 et 24 € avec engagement sur deux ou trois ans. L’IMPACT .CL, qui est aujourd’hui le plus gros processeur, sera à 80 € sans engagement et donc résiliable à tout moment. "Il est à noter qu’aucun frais additionnel n’est à prévoir, chez SOUND4 tout est compris !" Selon Vincent Defretin, l’énorme avantage de ce système est de permettre à ceux qui en ont besoin un déploiement massif pour un coût très bas et en ne consommant pas de ressources.

"Les radios qui utilisent les solutions concurrentes ont besoin de PC surpuissants pour seulement quelques instances, avec un environnement pas toujours très sécurisé, or avec les SOUND4 X1. Cloud, nous pouvons mettre jusqu’à plusieurs centaines d’instances sur un même PC ! La grande force de SOUND4 est de consommer très peu de ressources", souligne Vincent Defretin. "SOUND4 est imbattable, le X1 ne consomme rien, c’est ce qui fait son succès. Nous sortons l’IMPACT. CL, de plus en plus de radios veulent faire du processing pour des départs. De plus en plus d’utilisateurs s’intéressent à nos solutions Cloud, même Radio France", ajoute Vincent Defretin. "Même si l’étranger semblerait plus réceptif au X1, il y a en France une énorme demande pour l’IMPACT. Par rapport aux produits concurrents de la même gamme, la légèreté des ressources est sans comparaison."