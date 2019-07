Deux nouvelles radios rejoignent la Ferarock

RPG (Radio Pays de Guéret) diffuse depuis 2007 sur le département de la Creuse, un programme d'intérêt local qui repose sur la mise en valeur des initiatives du territoire. Elle s'attache à valoriser une programmation musicale universelle et éclectique dans laquelle se côtoient Death Grips, Bourvil, et John Cage pour ne citer qu'eux. "RPG prend une part active à la vie locale et à son développement en organisant de nombreuses actions d'éducation aux médias, notamment en milieu scolaire".

Quant à Jet FM, elle est implantée depuis 1986 dans le quartier de Bellevue à Saint-Herblain (44) et diffuse depuis 1992 en Loire-Atlantique. Elle propose quatre activités en lien avec la pratique et la diffusion radiophonique et se déplace sur de nombreux événements pour donner la parole aux habitants et acteurs du territoire.