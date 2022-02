Deux chaînes françaises rejoignent Les MFP

Par la voix de leurs Directeurs généraux, Bertrand Delais (LCP-Assemblée nationale) et Christopher Baldelli (Public Sénat), les deux chaînes qui partagent le même canal (13 sur la TNT en France) avaient fait part de leur souhait de rejoindre Les MFP. "Le partage de réflexions et de ressources communes entre les entreprises audiovisuelles publiques [étant] non seulement une plus-value mais une ardente nécessité", avaient-ils justifié.

L'Assemblée de direction des MFP, présidée par Jean-Paul Philippot (aqdministrateur général de la RTBF), vient donc de voter à l'unanimité en faveur de cette adhésion. Les deux chaînes parlementaires enverront notamment des représentants aux travaux des commissions Information, Documentaires, Magazines et Numérique des MFP.