Agnès Millot lauréate de la Bourse Payot 2023

Lors de cette édition particulièrement disputée et serrée, le jury de la Bourse Payot 2023, présidé par Pierre-Han Choffat (RTS), a particulièrement apprécié la présence au micro et l’aisance radiophonique d’Agnès Millot lors des épreuves en direct. Son interview improvisée sur une dépêche urgente s’est révélée très convaincante et exhaustive. Quant à son dialogue à propos de l’impact de l’intelligence artificielle sur le métier de journaliste, Agnès Millot a brillamment su capter l’attention des juré.e.s par la cohérence de sa construction, sa capacité de vulgarisation et son langage imagé.