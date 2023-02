Jean-Paul Philippot (RTBF) réélu Président des MFP

Les Médias Francophones Publics regroupent les diffuseurs de la francophonie : France Télévisions, Radio France, la Radio-Télévision Suisse (RTS), la Radio-Télévision belge de la communauté française (RTBF), ARTE, Radio-Canada, Télé-Québec, Groupe Média TFO, France Médias Monde, TV5Monde, TV5 Québec Canada et LCP-Assemblée nationale - Public Sénat. Les échanges de programmes et d'expériences entre ces partenaires ayant en commun l'utilisation d'une langue unique privilégient une approche plurimédia radio-TV-Web. L'association assume un rôle d'entremetteur dans la réalisation de projets communs

Depuis 2016, l'association organise entre ses membres échanges, collaborations et coproductions.