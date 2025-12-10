La RTBF refonde son image pour affirmer son rôle de média public

La RTBF veut réaffirmer son engagement d’aller à la découverte de l’autre, la découverte des talents belges, la découverte de la richesse de notre patrimoine et de notre culture. Cette nouvelle signature a été pensée suite à un dialogue avec le public belge francophone. Deux attentes majeures sont ressorties de cette étude : l’ouverture à la découverte et le lien social. Deux valeurs qui traduisent les ambitions de la RTBF : "être un média ouvert, qui s’adresse à toutes et tous, et qui enrichit, stimule et relie chacun et chacune à travers la découverte".