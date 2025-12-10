La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mercredi 10 Décembre 2025 - 08:50

La RTBF refonde son image pour affirmer son rôle de média public


Depuis ce lundi, les marques de la RTBF arborent une nouvelle identité visuelle unifiée. Ce changement graphique marque une évolution stratégique, dans un contexte où le numérique bouleverse les usages médiatiques.



Les logos de toutes les chaînes de la RTBF intègrent désormais la marque RTBF. Cette refonte s’accompagne d’une nouvelle signature : "Découvrir, ensemble". L’objectif : mieux incarner le lien avec les publics et réaffirmer l’engagement de la RTBF comme média public de confiance, dans un environnement dominé par l’algorithme et la fragmentation des contenus.
À l’heure où la personnalisation numérique enferme les audiences dans des bulles, la RTBF entend se rendre plus visible et plus lisible. Elle mise sur une identité forte et cohérente pour maintenir son rôle de repère dans un paysage en pleine mutation.


La RTBF veut réaffirmer son engagement d’aller à la découverte de l’autre, la découverte des talents belges, la découverte de la richesse de notre patrimoine et de notre culture. Cette nouvelle signature a été pensée suite à un dialogue avec le public belge francophone. Deux attentes majeures sont ressorties de cette étude : l’ouverture à la découverte et le lien social. Deux valeurs qui traduisent les ambitions de la RTBF : "être un média ouvert, qui s’adresse à toutes et tous, et qui enrichit, stimule et relie chacun et chacune à travers la découverte".
La RTBF refonde son image pour affirmer son rôle de média public

Tags : Belgique, identité visuelle, Musiq'3, RTBF, VivaCité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


