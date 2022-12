Un podcast proposé par Les Médias Francophones Publics

Les cinq journalistes spécialistes des questions environnementales Jeanne Richard (RFI), Foued Boukari (RTS), Sophie Brems (RTBF), Étienne Leblanc (Radio-Canada) et Sandy Dauphin (Radio France) ont parcouru la planète, couvert les différentes COP, épluché les rapports du GIEC et interviewé de nombreux spécialistes du climat. Ils posent aujourd’hui un regard sur les technologies, les solutions fondées sur la nature et les différentes initiatives pour reverdir l’avenir de la planète.

La première saison de ce podcast, qui revient en trois épisodes sur la problématique de l’eau et les enjeux portés par cette ressource naturelle qualifiée de "bien commun", est disponible depuis le 5 décembre sur rfi.fr et toutes les plateformes de de podcasts.