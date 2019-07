Des radios d'Occitanie se regroupent dans un collectif

Sept radios de Midi-Pyrénées (CanalSud, Radio Mon Païs, radio Campus Toulouse, Radio Temps Rodez , Radio Axe Sud, Radio Fil de l’eau (Fleurance-Isle Jourdain) et Andorre Radio) ainsi que quatre radios de Montpellier (Radio Campus Montpellier, Divergence FM, Radio Clapas et LA web radio Radio Croco) et une radio du Gard (Radio Nîmes). "L’association est totalement indépendante de toute organisation politique, religieuse, économique et sociale tout en favorisant le dialogue dans le respect des valeurs de la laïcité. En moins d'un an, fort de ses projets et du dynamisme de ses radios, de nombreuses propositions ont trouvé une écoute chez nos partenaires institutionnels" précise ce nouveau collectif.