Des chiffres clés sur les contenus sportifs audiovisuels

À la radio comme à la télévision, le sport est un contenu fédérateur qui attire un public jeune et masculin. Il permet de renforcer l’image de marque du média et de fidéliser son audience. Les investissements effectués autour d’une retransmission sportive ne sont en général pas rentabilisés directement par les recettes publicitaires. Pour la radio, les coûts techniques et humains sont le premier poste de dépenses, tandis que les coûts liés aux droits sont généralement les plus conséquents pour les chaînes de télévision. TF1 a dépensé 130 M € pour diffuser les matchs de la Coupe du monde de football 2014 au Brésil quand RTL, RMC, Europe 1 et Radio France ont dépensé 740 000 € au total, soit 0.5 % du montant dépensé par TF1.