Dès ce lundi, RTL passe en grille d'été

"Patrimoine de nos régions" de Stéphane Bern, "Sur les sentiers de la grande guerre" de Samuel Goldschmidt, "Un été en France" par les correspondants RTL, "Le Journal du Futur" de Martial You, "Un été sur le pont" d’Arnaud Tousch," Laissez-vous guider" de Sophie Aurenche… Voilà pour quelques temps forts de la grille d'été de RTL. Côté divertissements, du lundi au vendredi à 11h, "RTL vous Régale", avec Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petitdemange et Luana Belmondo qui épluchent les produits dans tous les sens.

À 15h, au mois de juillet, dans "L’heure du crime, les dossiers de l’été", Jacques Pradel, avec ses talents de conteur et ses invités, reviendront sur des affaires criminelles mystérieuses et non résolues. Et au mois d’août les auditeurs de RTL pourront redécouvrir, l’émission "Confidentiel" lancée en janvier narrée par la voix inimitable de Jean-Alphonse Richard.



Le samedi de 11h30 à 12h30, dans "Et Si…" Christine Kelly explore l’imaginaire de ses invités et retrace leur parcours avec des "si". L’été 2018 sera aussi sportif : jusqu'au 29 juillet, le service des sports de RTL se mobilise pour faire vivre toute l’actu du Tour de France à ses auditeurs, sans oublier la reprise de la L1 au mois d’août.