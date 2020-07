Denis Balbir sur France Bleu Lorraine à la rentrée

Tous les jours dès 18h, France Bleu Lorraine proposera une émission consacrée à 100% à l’actualité des Grenats. Au programme de l’émission quotidienne, la vie du FC Metz, les indiscrétions, les discussions d’après match et les commentaires en direct des auditeurs.

Le journaliste et commentateur sportif qui vit à Metz est devenu au fil de sa carrière à la radio et à la télévision une signature incontournable dans le monde du football. Il commente les matchs de la coupe du monde 2006 pour Canal + mais aussi les matchs de l’Euro 2012 sur M6. Denis Balbir connu pour son franc parler comme commentateur a été la voix à la télévision de la Ligue Europa, de l'Euro Féminin de football en 2013 et la Coupe du monde féminine de 2015.