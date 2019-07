Delta FM : 1 personne sur 3 l’écoute tous les jours

"Plus que jamais, en Flandre Côte d’Opale, Delta FM est le choix prémium des auditeurs pour s’informer de la vie 100% locale, du trafic routier et pour se détendre au son de leurs tubes préférés d’hier à aujourd’hui. Ces performances d’audiences permettent d’offrir à nos partenaires et nos clients l’impact le plus puissant et immédiat pour leur communication, auprès d’un public proche et familial" explique la station dirigée par Gilles Sénicourt. Avec son arrivée sur la radio numérique en DAB+ à Lille, Calais et Dunkerque, Delta FM offre une couverture hertzienne optimale et gratuite en FM et DAB+, et reste accessible partout sur les mobiles et le web.