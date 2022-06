Déjà 4 dates confirmées pour le Tour Vibration

Pour cette nouvelle édition, le festival se réinvente et s’engage. La radio souhaite mettre à profit son succès populaire pour permettre à des associations locales de sensibiliser le public à leurs actions, notamment en faveur des jeunes, dans tous les départements dans lesquels le Tour Vibration aura lieu.

Pour Jean-Éric Valli, Président du Groupe 1981 : "Avec ses concerts, Vibration joue son rôle de média local et s’inscrit pleinement dans la politique culturelle du territoire. À l’heure où les budgets se resserrent pour les auditeurs, le Tour Vibration est une manifestation accessible à tous, gratuite, familiale et solidaire. Merci au département de l’Indre et aux municipalités de Châteauroux et de Blois qui ont fait l’effort de nous suivre cette année. La radio a besoin du soutien des institutions pour proposer ce grand moment festif, populaire et gratuit que nous pourrions étendre à toute la région si d’autres institutions nous suivaient".