De nouveaux rendez-vous dans la matinale d'Europe 1

Le sociologue et chroniqueur Mathieu Bock-Côté, du lundi au jeudi, et la journaliste politique Catherine Nay, chaque vendredi, dévoilent aux auditeurs leur "Carte blanche". Ils livreront leur vision et leur analyse du paysage politique. Entre 8h45 et 9h, Europe 1 propose un nouveau rendez-vous intitulé "Europe 1 2022". Trois signatures, journalistes, éditorialistes, essayistes etc., débattent autour de Dimitri Pavlenko des sujets qui animent le débat politique..

Par ailleurs, les auditeurs retrouvent leurs rendez-vous habituels entre 6h30 et 9h : "L’entretien de Sonia Mabrouk" à 08h13 (un face à face de 15 minutes avec un invité) et "Le rendez-vous de la présidentielle" jusqu'à 09h qui accueille les candidats et leurs représentants.