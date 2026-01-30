De nombreux jeux concours en continu au Paris Radio Show

-
Paris Radio Show : NRJ Global, Happy Media et Enjoy 33 partagent leurs stratégies
-
SociAudio 2025 : une profession entre passion et incertitude économique
-
Paris Radio Show 2026 : l’écosystème radio se mobilise à La Bellevilloise
-
APT, Ecreso, Audemat : toutes les solutions WorldCast réunies au Paris Radio Show
-
Broadcast-associés présente une nouvelle solution logicielle pour l’automatisation radio
Le Paris Radio Show, qui se tient les 3 et 4 février à La Bellevilloise (Paris 20e), sera l’occasion pour les professionnels de découvrir et d’interagir avec plusieurs dispositifs en direct. À commencer par "Radio Broadcas"”, une radio expérimentale installée pour l’occasion par Broadcast Associés et LaboutiqueBroadcast.fr. Fonctionnelle pendant toute la durée du salon, elle repose sur un studio "Radio & Vidéo" en démonstration, accessible aux visiteurs dès de mardi 3 février. Ce format vise à montrer concrètement les usages croisés entre production audio et diffusion vidéo en environnement salon.
Différents partenaires ont imaginé plusieurs jeux concours pour animer les deux journées. SAVE Diffusion organise un blind test musical durant la nocturne du mardi 3 février, avec à la clé des casques et enceintes à gagner. La remise des prix est prévue à 22h, au terme de la soirée.
La Skol en dialogue avec les radios associatives
La Skol, organisme de formation spécialisé dans l’audio, sera également présente sur le salon. Elle propose aux visiteurs de gagner une formation podcast, tout en tenant un stand dédié aux échanges avec les radios associatives. L’objectif est de recueillir les besoins en formation directement auprès des structures présentes et de co-construire des parcours pédagogiques adaptés aux réalités du terrain. Ce dispositif vient renforcer l’offre de formation continue dans un secteur où les évolutions techniques et éditoriales appellent à des ajustements réguliers des compétences.