La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Vendredi 30 Janvier 2026 - 07:40

De nombreux jeux concours en continu au Paris Radio Show


Notez


À l’occasion du Paris Radio Show 2026, plusieurs dispositifs sont proposés aux visiteurs les 3 et 4 février à La Bellevilloise à Paris. Studio radio éphémère, jeux concours, blind test musical et tirages au sort rythment ces deux journées dédiées aux professionnels de l’audio. À la clé, casques, radios, enceintes et formations podcast à gagner.



Vous aimerez aussi

Le Paris Radio Show, qui se tient les 3 et 4 février à La Bellevilloise (Paris 20e), sera l’occasion pour les professionnels de découvrir et d’interagir avec plusieurs dispositifs en direct. À commencer par "Radio Broadcas"”, une radio expérimentale installée pour l’occasion par Broadcast Associés et LaboutiqueBroadcast.fr. Fonctionnelle pendant toute la durée du salon, elle repose sur un studio "Radio & Vidéo" en démonstration, accessible aux visiteurs dès de mardi 3 février. Ce format vise à montrer concrètement les usages croisés entre production audio et diffusion vidéo en environnement salon.
Différents partenaires ont imaginé plusieurs jeux concours pour animer les deux journées. SAVE Diffusion organise un blind test musical durant la nocturne du mardi 3 février, avec à la clé des casques et enceintes à gagner. La remise des prix est prévue à 22h, au terme de la soirée. 


De son côté, TDF propose un jeu concours qui permettra à deux participants de remporter une petite radio JBL Tuner 2. Les tirages au sort auront lieu le mardi 3 février vers 20h15 pendant le cocktail de soirée, et le mercredi 4 février à 14h.

La Skol en dialogue avec les radios associatives

La Skol, organisme de formation spécialisé dans l’audio, sera également présente sur le salon. Elle propose aux visiteurs de gagner une formation podcast, tout en tenant un stand dédié aux échanges avec les radios associatives. L’objectif est de recueillir les besoins en formation directement auprès des structures présentes et de co-construire des parcours pédagogiques adaptés aux réalités du terrain. Ce dispositif vient renforcer l’offre de formation continue dans un secteur où les évolutions techniques et éditoriales appellent à des ajustements réguliers des compétences.


Tags : Broadcast-associés, Paris Radio Show, Paris Radio Show 2026, PRS, SAVE Diffusion, TDF



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication