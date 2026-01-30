De nombreux jeux concours en continu au Paris Radio Show

Le Paris Radio Show, qui se tient les 3 et 4 février à La Bellevilloise (Paris 20e), sera l’occasion pour les professionnels de découvrir et d’interagir avec plusieurs dispositifs en direct. À commencer par "Radio Broadcas"”, une radio expérimentale installée pour l’occasion par Broadcast Associés et LaboutiqueBroadcast.fr. Fonctionnelle pendant toute la durée du salon, elle repose sur un studio "Radio & Vidéo" en démonstration, accessible aux visiteurs dès de mardi 3 février. Ce format vise à montrer concrètement les usages croisés entre production audio et diffusion vidéo en environnement salon.

Différents partenaires ont imaginé plusieurs jeux concours pour animer les deux journées. SAVE Diffusion organise un blind test musical durant la nocturne du mardi 3 février, avec à la clé des casques et enceintes à gagner. La remise des prix est prévue à 22h, au terme de la soirée.

