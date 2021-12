Dans les coulisses de Champagne FM €

Ruben, Jess et Manu font de la matinale de Champagne FM un évènement incontournable chaque matin pour les auditeurs de la région. Depuis plus de dix ans, Ruben est à la tête de cette aventure, il est natif de la région et sait exactement comment parler aux auditeurs. Jess, la touche féminine, est la femme moderne qui ne se laisse pas faire face à ses deux collègues. Elle a des choses à dire, et on l’écoute. Que serait une matinale sans info ? Emmanuel Poli, "Manu", apporte bien plus que l’information aux auditeurs. C'est l’un des piliers de La Famille Champagne FM, présent depuis près de 12 ans au sein de la station.