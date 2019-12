Dakar accueille le "RFI Challenge App Afrique"

Ouvert à tous les Africains et jeunes entreprises du continent, cette édition récompense les innovations numériques (sites Internet, applications, services SMS…) permettant d’améliorer les services urbains et la qualité de vie des citoyens.

Emmanuelle Bastide, présidente du jury, se déplacera à cette occasion à Dakar et proposera, mercredi 11 décembre à 11h10, une émission spéciale de "7 milliards de voisins" avec les finalistes autour du thème "Comment améliorer la vie des habitants dans les villes africaines, grâce à des applications connectées ?".