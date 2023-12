DAB+ : un webinaire pour vous préparer au virage de la radio numérique

François Jacquin (La Coop Radio) partagera son expertise sur les aspects techniques et les innovations liées à cette technologie. Son intervention apportera un éclairage précieux sur les fonctionnalités et les avantages du DAB+ mais aussi et surtout les éléments économiques et politiques à mesurer derrière la réponse positive de l’Arcom.

Xavier Milliner, le coordinateur de la Corlab, fort de son expérience dans le déploiement du DAB+ en Bretagne, discutera des spécificités régionales de cette transition. Il abordera les enjeux économiques et politiques locaux, s’appuyant sur les exemples brestois et rennais qu’il a pu suivre et animer attentivement.