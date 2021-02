DAB+ : un magasin entièrement dédié à cette technologie

Un communiqué de presse de Digitalradio Büro Deutschland indique que, selon le dernier panel de vente au détail GfK, plus de 1.6 million d'appareils DAB+ ont été vendus en 2020. Cela représente une augmentation relative de 23% pour l'Allemagne. Il a également noté, que le nombre réel de radios DAB+ vendues est encore plus élevé, car le panel de vente au détail GfK ne prend en compte que les numéros d'unité et les ventes dans des segments spécifiques du marché allemand de la consommation. Les ventes chez les discounters, les achats à l'étranger ou les autoradios hors usine ne sont pas inclus.