DAB+ : trois nouvelles zones couvertes

Trois nouveaux multiplex DAB+ ont démarré, mardi 17 mai, dans les zones d'Orléans étendu, de Poitiers étendu et de Tours étendu. Ces trois démarrages seront suivis par 3 autres, locaux, dans les même villes, le 27 juin prochain. À Orléans, les auditeurs peuvent désormais écouter RCF Loiret, Forum, Vibration, Beur FM, Chante France, Générations, Melody, Oüi FM, Radio FG, Radio Nova, TSF Jazz, Sud Radio et France Bleu Orléans. À Poitiers, les auditeurs auront accès à RCF Poitou, Forum, Mixx, Chante France, Melody, Oüi FM, Radio Bonheur 100% chansons françaises, Radio FG, Radio Nova, Swigg, TSF Jazz, Sud Radio et France Bleu Poitou. Enfin, à Tours, à RCF Touraine Saint-Martin, Clazz, Vibration, Chante France, Crooner Radio, Générations, Melody, Oüi FM, Radio Nova, Radio Orient, TSF Jazz, Sud Radio et France Bleu Touraine.