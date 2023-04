DAB+ : trois nouveaux émetteurs pour Pyrénées FM

Dans sa prise de parole, le président-fondateur Jean Clergue a manifesté tout l’intérêt qu’il porte au développement de la radio en DAB et a affirmé sa volonté de promouvoir cette nouvelle technologie. Pyrénées FM, déjà présente en DAB+ sur les villes de Toulouse et de Perpignan étendu, ouvrira prochainement deux émetteurs supplémentaires à Pau et à Bayonne. À cela, il faut ajouter 12 fréquences FM dans les Pyrénées. La station souhaite étendre sa zone sur les Pyrénées centrales, et combler plusieurs zones d’ombre. En plein développement, Pyrénées FM, qui fêtera bientôt ses vingt ans d’existence, renforce son équipe antenne, rédaction et promotion, en créant quatre nouveaux emplois.