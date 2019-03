DAB+ métropolitain : la déception de Crooner Radio

"Les grandes radios nationales (RTL, Europe 1, NRJ, RMC…), après plusieurs années d’opposition à la RNT (Radio Numérique Terrestre) et au DAB+ (norme internationale de diffusion hertzienne numérique), viennent d’être désignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour émettre sur les plus importantes fréquences dites "nationales" ainsi que les axes autoroutiers. De son côté, le groupe Radio France s’est automatiquement "servi" en préemptant d’office 6 fréquences sur les 24 mises en appel, sans avoir, lui non plus, contribué au démarrage difficile du DAB+" fait remarquer à juste titre Crooner Radio.