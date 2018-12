DAB+ : maintenant il faut s'équiper

Pour l’auditeur, avec l'arrivée du DAB+, il lui faudra s’équiper d’un nouveau poste de réception radio compatible DAB+ pour le domicile, tandis que des solutions existent pour adapter la réception dans les véhicules. Il est à noter que 20% des véhicules neufs sont d’ores et déjà équipés en première monte avec le DAB+. Pure, le fabricant britannique, leader sur le marché avec plus de 5 millions de radios vendues, s'est engagé depuis plus de 15 ans dans la démocratisation de la radio numérique. Il est présent sur le marché français depuis 2009. Toutes les gammes de radios numériques Pure sont ainsi compatibles avec la norme DAB+.

En France, 70% de la population métropolitaine sera couverte en 3 ans.