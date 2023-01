DAB+ : les radios régionales demandent des aides

Si le plan des "arcs et des nœuds" proposé par l'Arcom dans une approche de complémentarité DAB+/FM n’était pas maintenu et qu’il était envisagé à moyen ou long terme une substitution à la FM : "il y aurait un danger majeur pour les territoires. Les zones de diffusions des multiplex locaux sont aujourd’hui beaucoup moins fines que la FM, elles englobent a minima un voire plusieurs départements. Or dans une logique de substitution, le média radio doit pouvoir répliquer en DAB+ l’offre locale inédite dont disposent les auditeurs français, et s’adapter au maillage local des offres de la FM. C’est un préalable pour que le DAB+ devienne une norme premium et préserve l’offre audiovisuelle locale".