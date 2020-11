DAB+ : les radios indépendantes au rendez-vous

Avec le lancement en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, le DAB+ est une réalité pour 40% des Français et, d’ici fin 2020, sera intégré obligatoirement dans tous les autoradios neufs. La France rattrape son retard par rapport à ses voisins européens : 84% de la population est couverte en Italie, 97% en Grande-Bretagne, et 98% en Belgique et en Allemagne. Diversité des radios, contenus enrichis grâce aux données associées (textes, images, Electronic Program Guide), recherche des stations plus intuitive, meilleure qualité sonore, continuité de l’écoute, notamment sur la route, autant d’atouts faisant du DAB+ une technologie innovante, en complément de la FM.