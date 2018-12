DAB+ : le groupe 1981 se déploie à Lyon et en Alsace

Swigg et Latina sont désormais accessibles dans la région lyonnaise mais aussi à Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, La Tour-du-Pin, Le Pont-de-Bonvoisin, La Côte-Saint-André, La-Verpillière, Tarare, Cours-la-Ville, Lamure-sur-Azergues, Marnand, Chambost, Amplepuis, Mâcon et Cluny. Avec Swigg, qui émet déjà à Paris (FM et DAB+), Toulouse (FM), Marseille et les Hauts-de-France (DAB+), les auditeurs de la région pourront entendre "le meilleur de la culture urbaine et rentrer dans la famille hip-hop de la radio". Tout comme Latina qui émet déjà à Paris (FM et DAB+), Annecy Bastia, et Troyes (FM), Marseille et les Hauts-de-France (DAB+). À noter aussi que la radio Vibration, qui émet déjà dans 3 grandes régions, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté (en FM), sera bientôt accessible en DAB+ à Mâcon et Cluny.