DAB+ : le déploiement en Europe se poursuit

La transposition de la directive EECC (European Electronic Communication Code, avec obligation de l’intégration du DAB+ dans les récepteurs automobile) progresse. La Grande-Bretagne et l’Allemagne font des propositions de loi et mènent des consultations. Pour rappel, la France et l’Italie possèdent déjà des lois sur l’intégration du DAB+ dans les récepteurs. Ce 5 Septembre, l’industrie allemande se réunit à l'IFA (salon international consacré à la technologie) pour lancer une campagne de promotion du DAB+ pour la fin de l’année. En Allemagne encore, et en dépit de la décision de la Basse-Saxe de ne plus soutenir le DAB+, ce n’est pas un coup d’arrêt. Pour DeutschlandRadio, le DAB+ a même atteint un point de non retour. De plus la 5G, prétexte à l’arrêt du soutien, ne permettra pas de diffuser la radio : "elle n’est simplement pas adaptée à ce type de diffusion, il n’y a pas de norme définie, ni de modèle commercial" selon Stefan Raue, directeur de Deutschlandradio.