DAB+ : le WorldDAB édite une fiche pour les constructeurs

Cette fiche d'information sert de guide pour l'industrie automobile notamment sur ce à quoi s'attendre via la radio numérique en voiture. Elle vise à sensibiliser les diffuseurs commerciaux et publics aux services diffusés sur DAB+ aujourd'hui. Les informations fournies comprennent des infos audio, textuelles et visuelles de chaque station et ce que les radiodiffuseurs attendent d'un récepteur affiche sur l'écran de la voiture ou sur un appareil DAB embarqué.

Par ailleurs, elle détaille l'état actuel du DAB+ Suisse, indique les développements futurs et fournit des informations sur les prochaines étapes prévues. La fiche d'information différencie le contenu réel (ce qui est fourni) des mécanismes indépendants du contenu et des canaux techniques (comment il est fourni).