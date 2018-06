DAB+ : le Gouvernement lance une consultation sur la Bande III

La DGMIC du ministère de la Culture et la Direction générale des entreprises du ministère de l’Économie et des Finances souhaitent, par grâce à cette consultation, recueillir l’avis des acteurs concernés sur ce projet. Rappelons que les technologies autorisées pour la diffusion des services de radio par voie hertzienne terrestre sont définies par arrêté interministériel. Ainsi, l’arrêté du 3 janvier 2008, modifié en 2013, autorise aujourd’hui sur la bande de fréquences 174-230 MHz, dite "Bande III", l’utilisation de deux technologies de diffusion pour la radio numérique terrestre : le DMB (selon la spécification technique TS 102 428) et le DAB+ (TS 102 563). Or, l’ensemble des services de radio numérique terrestre diffusés actuellement en France n’utilisent que le DAB+, qui est aussi la technologie choisie par les autres pays européens ayant lancé ce type de services.