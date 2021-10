DAB+ : la radio numérique continue son déploiement

À ces radios nationales, s’ajoutent trois programmes inédits et disponibles uniquement en DAB+ : Air Zen, Skyrock Klassiks et BFM Radio. Cette date marquera aussi l’arrivée pour la première fois d’une offre de radios en numérique à Avignon, Dijon et Toulon.

Le démarrage des antennes nationales en DAB+ sur l’axe Paris-Lyon-Marseille et ses 2 000 km de réseau routier et autoroutier constitue une étape significative du déploiement de la radio numérique et représente donc une avancée majeure sur le terrain de la modernisation du média radio. D’ici 2022, 50 % de la population française sera couverte en DAB+. La radio, qui fête ses 100 ans cette année est, grâce au DAB+, résolument tournée vers l’avenir.