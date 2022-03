DAB+ en Saxe : 37 nouveaux programmes

"Le Conseil des médias de l'Autorité nationale des médias de Saxe a ouvert la voie aujourd'hui pour faire émerger l'une des plus grandes offres régionales et locales de radio numérique DAB+ en Saxe à l'échelle de l'Allemagne. Le grand nombre de programmes dans tout l'État, les trois multiplex DAB+ régionaux et locaux en fonctionnement régulier garantissent également un fonctionnement économique" a souligné Markus Heinker, président du Conseil des médias (Medienrat der Sächsischen Landesanstalt).

Pour le SLM, il s'agit d'une étape importante pour la numérisation de la radiodiffusion en Saxe, puisque presque tous les radiodiffuseurs commerciaux et non commerciaux déjà autorisés dans l'État ont opté pour le DAB+.