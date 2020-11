DAB+ : démarrage des programmes de RTS à Toulouse

RTS, qui soutient depuis plusieurs années le déploiement de la radio numérique terrestre avec d'autres radios indépendantes, se félicite que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait retenu sa candidature sur ce secteur d'importance et depuis longtemps souhaité et se réjouit de l'accélération du déploiement du DAB+ en France. Cette nouvelle fréquence en DAB+ à Toulouse permet à RTS de renforcer son ancrage territorial, de compléter sa diffusion FM et de poursuivre son développement sur les plus grandes agglomérations de l’Occitanie (Montpellier, Nîmes, Sète, Béziers, Narbonne etPerpignan). "Avec 6 départements couverts dont 5 en Occitanie, RTS se positionne comme la plus grande radio musicale régionale indépendante d’Occitanie" annonce un communiqué.