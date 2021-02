DAB+ : démarrage de Skyrock Klassiks, le 15 juillet

Pour Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock : "Skyrock Klassiks, c’est une belle opportunité pour une des plus talentueuses équipes de radio d’aller avec un second programme national à la rencontre du public, un public moderne toujours plus large et multigénérationnel".

Skyrock Klassiks est le premier programme national rassemblant les classiques des musiques urbaines. Skyrock Klassiks est d’ores et déjà une mobiradio sur l’application mobile Skyrock et totalise, en moyenne, près de 1 350 000 écoutes par mois. C’est aussi une émission, tous les dimanches de 18h à 20h, animée par Maxime, émission leader des musicales sur cette tranche horaire avec 482 000 auditeurs en moyenne à chaque émission.