DAB+ : démarrage de Radio FG à Tours et La Rochelle

Radio FG poursuit ainsi le développement de son réseau en DAB+, par lequel la station est déjà diffusée dans les villes de Paris, Marseille, Lyon, Nice, Strasbourg, Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Toulon, Rouen, Poitiers, Orléans... Au cours des prochains mois, FG étendra fortement sa diffusion en DAB+, la radio numérique terrestre, dans les agglomérations françaises où l'Arcom a autorisé Radio FG, parmi lesquelles Montpellier, Nîmes, Perpignan.

En outre, La Maison FG propose deux autres programmes diffusés en DAB+ en Ile-de-France : FG Chic, avec une offre consacrée au sound design, axée sur la future-disco et la French Touch, et Maxximum, consacrée à la découverte musicale, avec une programmation éclectique et alternative, de l'ambient à la deep-tech en passant par la techno et la house underground.